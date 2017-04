Schweizer Softwareprojekte (erst) jetzt mehrheitlich agil

Wenn es um Softwareentwicklung geht, wird an Konferenzen, Kongressen usw. schon seit Jahren fast nur von agilen Methoden gesprochen (Wenn es nicht gerade eine Hermes-Anwenderkonferenz ist). Da erstaunt es, dass laut der aktuellen Studie Software Development 2017 von SwissQ die Anzahl der Projekte in der Schweiz, bei denen vorwiegend agil vorgegangen wird, erst in den letzten Monaten die Zahl der "Wasserfall"- beziehungsweise iterativen Projekte übertroffen hat. Von den Projekten, an denen die rund 400 Teilnehmer an der aktuellen Umfrage beteiligt sind, werden 58,3 Prozent vorwiegend agil durchgeführt, 31,7 Prozent nach der Wasserfall- oder einer anderen iterativen Methode. In der Ausgabe 2016 waren erst 43,8 Prozent der Projekte vorwiegend agil.

Die Studie von SwissQ nimmt keine Repräsentativität in Anspruch. Angesichts der Teilnehmerzahl und der vielen vertretenen Branchen sollte sie aber solide Hinweise auf Trends vor allem bei grösseren Projekten geben. Fast 70 Prozent der von den Teilnehmern geführten Projekte hat ein Volumen von einer Million Franken oder mehr.