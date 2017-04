Schürft Ihr Router gerade Bitcoins?

Security-Experten von IBM haben festgestellt , dass die Hacker die hinter der Botnet-Software ELF Linux/Mirai stehen, ihrem Erzeugniss einen neuen Trick beigebracht haben: Eine Variante der Mirai-Malware enthält nun ein Modul, durch dass sich infizierte Geräte zum Bitcoin-Mining einspannen lassen.Das IBM-Security-Team hat zudem zwischen dem 24. und 27. März eine grosse Aktivitätsspitze dieser neuen Mirai-Variante festgestellt.Die Hauptaufgabe von Mirai ist es, im Internet selbstständig nach IoT-Geräten zu suchen, die via das Telnet-Protokoll angesprochen und infiziert werden können. Dabei geht es um Geräte, die eine Linux-Variante namens BusyBox verwenden. Verbreitet ist dieses Betriebssystem vor allem bei digitalen Videorekordern, aber auch andere IoT-Geräte wie Router, VoIP-Telefone, smarte TVs, industrielle Kontrollsysteme und viele andere Geräte könnten gefährdet sein. Mirai enthält zudem Module, durchdie infizierte Geräte zur Ausübung gewisser Aktivitäten gezwungen werden können, zum Beispiel bei einer DDoS-Attacke mitzumachen.Der Einbau der neuen Komponente für Bitcoin-Mining durch die Hacker könnte allerdings schlicht eine blöde Idee sein. Denn um erfolgreich Bitcoins zu schürfen , benötigt man vor allem eins: Viel (heutzutage wahnsinnig viel ) Rechenpower.Genau das haben einzelne IoT-Geräte aber nicht. Also muss man sie zusammenarbeiten lassen. Aber auch dies scheint nicht unbedingt erfolgversprechend. Zehn- bis hunderttausende Geräte in einem Mirai-Botnetz können zwar zusammen massivste DDoS-Attacken fahren . Ob sie sich aber effizient genug zusammenspannen lassen, um als eine Art Peer-to-Peer-Computernetzwerk gegen die supercomputerähnlichen Serverfarmen der ernsthaften Bitcoin-Miner in Asien zu bestehen, scheint uns sehr fraglich.Ausserdem: Wenn die CPU eines IoT-Geräts durch Bitcoin-Mining ausgelastet ist, dürften das die Besitzer viel eher mitkriegen, als wenn es für DDoS-Attacken verwendet wird. (hjm)