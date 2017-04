Kanton Luzern: Erneut Ausfall der Kommunikation

Bei der Verwaltung des Kantons Luzern ist es am Mittwoch erneut zu einer umfangreichen Informatikpanne gekommen. Die Administration war weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar. Auch Webseiten fielen aus. Es ist bereits die zweite derartige Panne innerhalb einer Woche.Wie die Staatskanzlei am Nachmittag auf Twitter mitteilte , handelte es sich um ein flächendeckendes Problem. Es sei im selben Bereich zu findenwie beim letzten Vorfall. Die Ursache liege im Netzwerk innerhalb des RZs, sagte Andreas Raeber, IT-Chef des Kantons Luzern, auf Anfrage von inside-it.ch. Nach einer Stunde sei das Problem behoben gewesen.Bereits am letzten Donnerstag waren Telefone und E-Mails der Luzerner Beamten während vier Stunden lahmgelegt . Vom Ausfall nicht betroffen waren damals wie heute die Notrufnummern der Blaulichtorganisationen. (sda/ts)