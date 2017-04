Exklusiv: CIO hat soeben Swiss Life verlassen

Nach kaum mehr als zwei Jahren sucht der Zürcher Versicherer wieder einen neuen IT-Chef.

Auch diesmal hat es nur etwas mehr als zwei Jahre gedauert, bis der IT-Chef von Swiss Life den Hut genommen hat. So verliess am letzten Dienstag Beat Marbach per sofort das Unternehmen, bestätigte die Pressestelle von Swiss Life entsprechende Insider-Informationen von inside-it.ch. Er hatte seit 2008 in der IT von Swiss Life gearbeitet, war dann Anfang 2015 zum CIO aufgestiegen und nahm ein Jahr später auch in der Geschäftsleitung Platz. Übernommen hatte Marbach den Job vom hochdekorierten Peter Sany , der ab April 2013 etwas mehr als ein Jahr auf dem Swiss-Life-IT-Chefsessel sass. Auch sein Vorgänger René W. Keller war übrigens nur etwas länger als ein Jahr CIO Den abrupten Abgang Marbachs kommentiert Swiss Life in einer Mail an inside-it.ch mit wenigen dürrenSätzen. Hiess es bei Sany noch, es haben "unterschiedliche Auffassungen zur strategischen Ausrichtung der IT, aber auch zum heutigen und künftigen Technologieeinsatz" gegeben, wird bei Marbach auf die offizielle Sprachregelung verwiesen. Ob zum Beispiel ein Zusammenhang mit der soeben erfolgten Amtsübernahme durch Markus Leibundgut besteht, der auf Anfang April Ivo Furrer, den langjährigen CEO von Swiss Life Schweiz, abgelöst hat, bleibt unklar. Furer und Marbach hatten sich übrigens 2015 noch gemeinsam den Fragen von inside-it.ch gestellt.Wie Kommunikationschef Martin Läderach in einem Mail an inside-it.ch schreibt, hat sich Marbach "entschieden, Swiss Life zu verlassen". Man lobt, dass "unter seiner Führung die IT in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen für den nächsten Schritt in der digitalen Transformation von Swiss Life geschaffen" habe und dankt ihm für den grossen Beitrag, den er für das Unternehmen geleistet habe. Am Ende heisst es lapidar: Wir "wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute".Laut Läderach wurde die Nachfolgesuche bereits gestartet. Solange die nicht geregelt ist, "übernimmt Thomas Bahc, Leiter Aussendienst, interimistisch die Führung des Geschäftsbereichs Informatik". (vri)