George Soros kauft Flash-Storage-Pionier

Quantum Partners, ein von George Soros kontrollierter Investment-Fonds übernimmt den taumelnden Flash-Storage-Pionier Violin Memory. Details zum Deal wurden laut 'Fortune' nicht bekanntgegeben.Der einstige Überflieger musste letzten Dezember um Gläubigerschutz ersuchen . Ein Grund dafür könnte die Idee gewesen sein,sich mit der Konzentration auf den High-end-Markt für All-Flash-Arrays in eine zu kleine Nische zu manövrieren.Der Eintritt von Giganten wie Hewlett Packard Enterprise und EMC in den neuen Flash-Storage-Markt für Firmen-RZs machte den Kaliforniern das Leben sowieso schwer, die bis 2012 Marktführer im All-Flash-Storage-Bereich gewesen waren. Ausserdem mieten sich immer mehr Firmen ihren Rechenpower bei Amazon und Co. (mag)