Microsoft integriert LinkedIn und Dynamics CRM in neuen Service

Microsoft hat einen direkten Datenaustausch zwischen dem Sales-Tool seines Business-Netzwerks LinkedIn und seinem Cloud-CRM Dynamics 365 eingerichtet. Daten aus dem LinkedIn Sales Navigator sollen damit auch in Dynamics 365 for Sales aufscheinen und umgekehrt.Wer davon profitieren will, muss allerdings einen neuen Service abonnieren, den Microsoft ab Juli anbieten wird. Die "Microsoft Relationship Sales Solution" kombiniert "Dynamics 365 for Sales" und "Sales Navigator Team Edition". Sie soll ab 135 Dollar pro User und Monat (vor Volumenrabatten) kosten.Konkret bewirkt die Integration laut einem Eintrag im LinkedIn-Sales-Blog dass Informationen zu Personen und Unternehmen aus dem Sales Navigator auch auf jeder Lead-, Kontakt-, Account- und Opportunity-Seite von Dynamics ersichtlich werden. Aktivitäten aus dem Sales Navigator wie eingegangene Mails, Nachrichten, Notizen und Gesprächsprotokolle sollen zudem mit einem Klick in Dynamics übertragen werden können.Ausserdem werde man in beiden Tools sehen können, welche Personen und Unternehmen schon im anderen Tool erfasst worden sind und welche nicht. Die Daten werden laut dem LinkedIn-Blog einmal pro Tag synchronisiert. (hjm)