Tencent mischt sich ins globale Cloud-Geschäft

Neben Alibaba möchte auch der chinesische Internet-Konzern Tencent nicht nur im heimischen, sondern auch im globalen Cloud-Geschäft gross mitmischen. Laut 'PCWorld' hat Tencent im Silicon Valley in den USA sein erstes Rechenzentrum ausserhalb von China eröffnet. Vier weitere, in Frankfurt, Mumbai, Seoul und Moskau seien geplant und sollen noch im Laufe dieses Jahres eröffnet werden.In China selbst betreibt Tencent bereits über ein Dutzend Rechenzentren. In ihnen wird unteranderem die Tencent gehörende Social-Media-Plattform Wechat sowie diverse Software-as-a-Service-Angebote betrieben. Tencent hat aber auch --https://www.qcloud.com/?lang=en--Online-Storage-, Infrastructure- und Platform-as-a-Service im Portfolio.Zielkunden als Nutzer der neuen Rechenzentren sind laut Tencent vor allem chinesische Firmen, die international Geschäfte betreiben sowie ausländische Firmen, die nach China expandieren wollen. Wenn die Services allerdings preislich konkurrenzfähig zu AWS, Google, Microsoft und Co. sind, scheint es kaum einen Grund zu geben, wieso sie nicht auch von anderen Firmen benutzt werden sollen. (hjm)