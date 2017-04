Kommt der Desktop zurück?

Seit langem schrumpft im PC-Markt der Desktop-Absatz . Dass die Hersteller gegensteuern, verwundert also nicht. Jedenfalls meint man beim 'Wall Street Journal' (WSJ) , dass der gute alte Desktop auf dem Weg in neuste Star-Trek-Dimensionen sei. Auffällig bei der Einschätzung ist, dass in diesem Feld Apple durch Abwesenheit glänzt, wobei Apple noch für dieses Jahr eine Überholung der Mac-Pro-Linie angekündigt habe, wie es in dem Bericht heisst. Vorgestellt werden hingegen HPs All-in-One Envy 34 Curved und dessen auch von inside-it.ch schon beschriebenen Pavilion Wave sowie von Dell der XPS 27 und von Microsoft das Surface Studio . Bei der Vorstellung ist man sich übrigens beim 'WSJ' durchaus bewusst, dass unter 20-Jährige vielleichtnicht einmal mehr wissen, was ein Rechner auf dem Schreibtisch ist. Nicht zuletzt, weil sie in leistungsstarken Laptops und Smartphones längst Ersatz gefunden haben. Doch abgesehen von Apple wollen sich die Hersteller offensichtlich nicht einfach mit dem Tod des Desktops abfinden und haben gerade in letzter Zeit einige Novitäten auf den Markt gebracht.Der HP Envy 34 Curved All-In-One trumpft mit einem 34-Zoll-Bildschirm auf und spricht damit nicht nur die Multitasker des Aktienhandels an. Wer bisher zwei Bildschirme brauchte, bekommt zu Preisen ab 1800 Franken alles auf einen Schirm oder schaut sich Filme im Grossformat an. Man erhält respektable Power für den Preis, was gerade auch High-End-Gamer freuen dürfte, heisst es denn auch in dem Bericht weiter. Schnittstellen gibt es zu allen Geräten der absehbaren Zukunft auch USB-C. Inklusive ist ein Set von Lautsprechern in entsprechend guter Qualität und selbst die Webcam lasse sich bei Bedarf nach zusätzlicher Privatsphäre verstecken, so der Bericht. Das einzige Problem sei, Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen.Wer das nicht will, der sollte sich den HP Pavilion Wave anschauen und den alten Bildschirm behalten oder sich den Sprout-PC von HP genauer anschauen. Wave jedenfalls verbindet die Leistung eines Desktops mit hoher Soundqualität und ist, obwohl er nur rund 17 mal 17 mal 23 Zentimeter misst, mit einem vollständigen Audiosystem von Bang & Olufsen (B&O) ausgestattet. Jedenfalls verteilen sogenannte Parabolreflektoren mit integrierten Lautsprechern an der Oberseite den Ton in jede Richtung. Verbaut sind zwei duale Mikrofone zum freien Sprechen oder zur Unterhaltungmit Microsofts Sprachassistentin Cortana sowie zahlreiche Anschlussmöglichkeiten unter anderem mit USB 3.0, USB 3.0 Typ-C und auch HDMI. Getaktet wird das Gerät von Intels Core-i3 und -i5-Vierkernprozessoren. Für rund 800 Franken wird zudem mit dualen Festplatten mit SSD- und HDD-Storage gespeichert.Als weiteren Lebensretter des Desktops verweist das 'WSJ' auf das High-End All-in-One-Gerät Microsoft Surface Studio. Hier stört den Autor des Berichts lediglich der Preis, der dem Absatz aber offensichtlich nicht schadet . Trotz Preisen von je nach Ausführung schnell einmal mehr als 3000 Franken, sieht ihn der Bericht als veritablen iMac-Ersatz mit 28-Zoll-Bildschirm. Man kann ihn von 90 bis 20 Grad umlegen und dann Fotos vergrössern, durch die Seiten blättern oder einfach nur mit den Fingern darauf zeichnen. Aber obwohl der Surface Studio so gut aussieht, dass sich mit ihm jedes Heimbüro oder Wohnzimmer schmücken lässt, adressiere er insbesondere Kreative. Denen werden eine Auflösung von 4500 mal 3000 Pixel des Displays und entsprechend spezialisierten Eingabewerkzeuge geboten. Schade nur, so der Bericht, dass für den hohen Preis die Power fehle, um ein VR-Headset laufen zu lassen.Als letzter Retter des vom Aussterben bedrohten Desktops wird schliesslich noch Dells XPS 27 vorgeführt. Auch er nimmt die Idee des schwenkbaren Touchscreen-Displays auf und lässt sich, aber mit mehr Kraft als beim Surface Studio, flachlegen. Laut 'WSJ' handelt es sich um ein Multimedia-Paket fürs Homeoffice und das Wohnzimmer, das hierzulande für rund 1700 Franken angeboten wird. Er verfügt über ein 4K Ultra-HD-Display hat zehn Lautsprecher, die wie eine Soundbar montiert sind und soll in einer Version vorliegen, die mit genügend Grafikpower ausgestattet ist, um VR-Headsets laufen zu lassen. Das Problem sei aber hier, dass das XPS 27 zwar schwarz und schlank ist, sich aber nichts verstecken lässt. Denn das Gerät sei wesentlich klobiger als ein Surface Studio.Bemängelt wird schliesslich noch, dass Dell die Webcam unter dem Bildschirm verbaut hat, was etwa bei Skype eher Mund und Nase als das ganze Gesicht zeigt. Übrigens soll im Mai ein Zubehör namens Canvas auf den Markt kommen, mit dem Dell dem XPS 27 und anderen Modellen die Tastatur und Maus durch Touch, Pen und Dells eigenem Drehregler ersetzt. (vri)