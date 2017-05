CS testet 20 AI-basierte Roboter

Die Credit Suisse habe 20 "Roboter" im internen Einsatz, sagte Brian Chin, Chief Executive Global Markets, bei der CS laut 'Reuters' an einem Event in Kalifornien. Von diesen sollen einige helfen, grundlegende Compliance-Fragen zu beantworten.Diese Aussage bestätigt ein Schweizer CS-Sprecher auf Anfrage. "Im Moment haben wir rund 20 solcher AI-basierter Roboter in Pilotprojekten."Dabei handelt es sich offenbar um eine Technologie, die derjenigen von Alexa oder Siri ähnelt: "Sie fragen etwas und es spuckt die entsprechende Regulation auf, ohne dass Sie ein Handbuch konsultieren oder auf eine Website gehen müssen", erklärte Chin. Ob diese "Roboter" physischexistieren oder wie CS-Mitarbeiter damit genau interagieren, bleibt allerdings unklar.Jedenfalls, so der CS-Sprecher zu inside-it.ch, seien die "bisherigen Resultate vielversprechend. Chins Aussagen hinsichtlich 50 Prozent weniger Anrufen beim Compliance Call Center scheinen akkurat".Zu den allenfalls weiteren 19 "Robotern" sagt die CS nichts. Auch nicht, welche Rolle die Schweiz dabei spielt: "Sie werden in verschiedenen Organisationseinheiten und Ländern eingesetzt", so der CS-Sprecher bloss.Nur etwas kann man ihm entlocken: "Wann, wo und wie die einzelnen Lösungen tatsächlich zum Einsatz kommen werden, ist noch nicht entschieden." (mag)