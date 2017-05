Grafik-Chips bescheren AMD einen Umsatzsprung

Das US-Unternehmen AMD konnte das erste Geschäftsquartal mit einem kräftigen Umsatzplus abschliessen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 18 Prozent auf 984 Millionen Dollar. Der Nettoverlust verringerte sich auf 73 Millionen Dollar von 109 Millionen Euro, teilt das Unternehmen mit.Sowohl in der Computing- und Graphics-Sparte als auch in den Bereichen Embedded-Systems und Enterprise sei der Umsatz gestiegen. Im PC-Bereich hätten insbesondere dieAnfang Jahr vorgestellte, neue Ryzen-Generation zum Umsatzwachstum beigetragen.Im ersten Geschäftsquartal betrug die Bruttomarge 34 Prozent und für das laufende Jahr prognostiziert AMD eine Bruttomarge von 33 Prozent. Analysten hatten mit einer Steigerung ders Marge gerechnet. "Die neuen AMD-Produkte sind nicht so profitabel, wie Investoren erwartet hatten", zitiert 'Reuters' einen Analysten der Investmentbank Stifel. (kjo)