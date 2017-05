IBM kauft Cloud-Business von Verizon

Verizon verkauft seinen Cloud- und Managed-Hosting-Service an IBM. Dies teilt der amerikanische Telekommunikationskonzern mit. Es sei ein weiterer Schritt "in der laufenden IT-Strategie, der es uns ermöglicht, unsere Kunden mit ihren Cloud-Ressourcen zu verbinden und Cloud-fähige Anwendungen zu nutzen", so die Mitteilung.Bis Ende Jahr solle die Transaktion abgeschlossen sein, so Verizon. Zahlen werden keine genannt.Mit dem "weiteren Schritt" ist wohl gemeint, dass Verizon schon ausdem Public-Cloud-Bereich ausgestiegen ist und Ende 2016 auch seine 24 RZs für 3,6 Milliarden Dollar an Equinix verkauft hatte Da IBM viel in die Cloud investiert, dürfte der Kauf für "Big Blue" durchaus Sinn machen.Über den Verkauf hinaus vereinbart Verizon mit IBM in einer Reihe von so genannten "strategischen Initiativen" im Bereich Netzwerk- und Cloud-Services zusammen zu arbeiten. Konkretes wurde aber nicht verlautbart. (mag)