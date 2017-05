Könnten Sie der CIO des Jahres sein?

Zum bereits sechsten Mal wird dieses Jahr von EY, inside-it.ch und dem Eventveranstalter Confare der Schweizer CIO Award verliehen. Wer weiss, vielleicht könnten ja dieses Jahr Sie der oder die Glückliche sein?Gesucht werden IT-Manager, die durch eine konsequente IT-Strategie die Unternehmensziele optimal unterstützen, ihren Mitarbeitern Perspektiven und den Anwendern sowie internen Auftraggebern optimalen Service bieten. Mehr zum Swiss CIO Award und wie man sich beteiligen kann findet man hier . Anmeldeschluss ist der 31. Juli.Die Verleihung findet anlässlichdes 6. Swiss CIO & IT-Manager Summit am 26. September im Hitel Marriott in Zürich statt. Am Summit treten unter anderem eine Reihe von IT-Praktikern als Redner auf. Darunter befinden sich beispielsweise Markus Guggenbühler, der CIO von Manor, Martin Schellenberg, der Leiter des ICT-Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich und ein ehemaliger CIO Award-Gewinner, nämlich der Amag-CIO Patrick Freudiger . (hjm)(Interessenbindung: inside-it.ch ist Medienpartner des Swiss CIO & IT-Manager Summit)