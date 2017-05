Und das E-Banking der ZKB … streikte auch

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass "der Tag der Arbeit", der erste Mai 2017, kein guter Tag für die automatisierte Banken-IT war. Denn nicht nur das E-Banking von Postfinance war down , sondern auch dasjenige der Zürcher Kantonalbank (ZKB), so hören wir.Stimmt, bestätigt ZKB-Sprecherin Katharina Wälchli auf Anfrage von inside-it.ch. "Das eBanking der ZKB war am 1. Mai zwischen 17 bis 22 Uhrpunktuell nicht erreichbar."Als Grund nennt die ZKB "Performanceprobleme im Netzwerk". Ein weiteres bisschen Ironie verbirgt sich auch hier: Aktuell kämpfen Post und Postfinance mit einer grossen Netzwerk-Störung , welche beide Konzerne fast völlig in die Knie zwingt.Zurück zur ZKB-Störung: "Die Sicherheit der Kundendaten war zu jedem Zeitpunkt vollständig gewährleistet," so die Sprecherin. (mag)