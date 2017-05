Interoute bietet Objektspeicherung in der Schweiz

Der Carrier und Cloud-Provider Interoute hat in Genf und Zürich zwei neue Standorte für seine Networked-Cloud-Plattform eröffnet. In den neuen Standorten in der Schweiz bietet Interoute unter anderem "Data-Residency"-konformen Objektspeicher aus der Cloud an. Dies bedeutet, dass manals Kunde die Speicherung der Daten auf die beiden Schweizer RZs beschränken kann.Der Interoute-Objektspeicher eignet sich wie Objektspeicher der Konkurrenz vor allem zur Lagerung von statischen Daten wie Bildern, Videos, statischen Websitedaten und ähnlichem. (hjm)