Wer will die Swiss-ICT-Trophäe?

Interessenbindung: Wir sind Medienpartner des Swiss ICT Awards.

Die Bewerbungsfrist für den "Swiss ICT Award 2017" und den "Swiss ICT Newcomer Award 2017" läuft bald ab. Noch bis am 22. Mai können IT-Projekte und -Produkte eingereicht werden . Fünf Kandidaten werden pro Kategorie von einer Fachjury als Finalisten ausgewählt. Startups können sich für beide Awards bewerben und so – zumindest theoretisch – beide Preise einheimsen.Der Award wird imRahmen der Gala-Night am 14. November im KKL in Luzern übergeben. Am Abend wird zudem der "Swiss ICT Public Award" vergeben. Publikumsliebling im letzten Jahr war das Jungunternehmen Neeo. Der Swiss ICT Award ging an das Bundesamt für Meteorologie zusammen mit dem Supercomputer-Center CSCS. Als bester Newcomer wurde das EPFL-Spinoff Nanolive ausgezeichnet. (kjo)