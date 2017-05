Kurs der Kryptowährung Ether springt auf über 100 Dollar

Ether, die nach Bitcoin am weitesten verbreitete Kryptowährung, konnte im laufenden Jahr bereits ein Kursplus von über 1100 Prozent verbuchen. Am ersten Januar kostete ein Ether noch knapp acht Dollar, heute Freitag musst man dafür schon über 101 Dollar berappen.Noch vor einer Woche stand der Kurs aber bei 52 Dollar und explodierte dann nahezu. Diese Entwicklung ist exemplarisch für die Kursschwankungen des Ethers: Anfang März gab es schon mal einen steilen Kursansteig. Im Übergang vom März zum April gab die Kryptowährung dann aber innerhalb von zehn Tagen umrund acht Dollar nach.Die Plattform 'Cryptocoins News' erklärt den starken Anstieg mit einer grossen Nachfrage aus der Schweiz, wo die Ether-Stiftung Ethereum Foundation beheimatet ist. Zudem habe in Venezuela die Nachfrage stark zugenommen, hier würde die Währung wohl als vermeintlich sicherer Hafen genutzt. Auch aus Holland, wo Stromnetzbetreiber einen Blockchain-basierten Pilot gestartet haben, sei eine deutliche Zunahme von Kaufinteresse zu verzeichnen. (ts)