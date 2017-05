Dell EMC kündigt Azure-Stack-Hardware an

Mit "Cloud for Microsoft Azure Stack" kündigt Dell EMC eine hybride Cloud-Plattform an, auf der sich Azure Stack implementieren und betreiben lässt. Die Lösung soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 verfügbar sein. Dell EMC sagt dem Branchenmagazin 'The Register' , dass Dell EMC Azure Stack in drei Ausführungen lancieren werde und zwar für 110, 400 oder 600 virtuelle Maschinen. Das Angebot umfasse die Dell-EMC-PowerEdge-Server sowie Netzwerklösungen, so eine Mitteilung.Vor rund einem Jahr hat Microsoft Azure Stack angekündigt, eine Softwareplattformfür Unternehmen zum Betrieb von "kleinen Azures" im eigenen Rechenzentrum. Azure Stack ist derzeit im Technical Preview verfügbar und soll in der zweiten Jahreshälfte allgemein erhältlich werden. Während die Technical Preview auf beliebiger kompatibler Hardware installiert werden kann, wird das Endprodukt nur auf spezifisch dafür konzipierten Servern von Hardware-Partnern verfügbar sein.Dell EMC ist einer von vier RZ-Infrastruktur-Anbietern, mit denen Microsoft für den Azure Stack zusammenarbeitet. Neben Dell EMC werden auch HPE, Lenovo und Cisco Hardware für Azure Stack auf den Markt bringen. (kjo)