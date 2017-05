Dacdoo partnert mit Loylogic: Fitness meets Bonusprogramm

Das Startup Dacadoo ist Betreiber einer Online-Plattform und einer mobilen App zum Tracking von Gesundheits- und Fitness-Daten. Das Schweizer Unternehmen hat heute angekündigt mit Loylogic, einem Anbieter von Kundenbindungs- und Bonusprogrammen, eine strategische Partnerschaft einzugehen.Konkret heisst das, dass Dacadoo den Prämienshop von Loylogic als Motivationsmodul in seine Gesundheitsplattform integriert, wie man einer Mitteilung entnehmen kann.Endnutzer könnten nun mit den Punkten, die sie für gesundes Verhalten sammeln, unterschiedliche Belohnungen einlösen. Dacadoos Kunden, Kranken- und Lebensversicherer undandere Unternehmen, die die Gesundheitsplattform in ihrem eigenen Branding anbieten, sollen dieses Modul nun aktivieren können.Das weltweit tätige Unternehmen Dacadoo wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Es hat in einer Finanzierungsrunde im Jahr 2015 Kapital in der Höhe von 25 Millionen Dollar von Investoren aus Europa und den USA anziehen können.Loylogic wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Küsnacht. Nach Eigenangaben hat das Unternehmen Büros in der ganzen Welt und ein globales Netzwerk von mehr als 500 Händler und 2000 Online-Shops. (ts)