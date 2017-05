Facebook schliesst sein Oculus-Animationsstudio

Der VR-Film "Henry" wurde letztes Jahr mit einem Emmy-Award ausgezeichnet. Bild: Oculus Studio

Facebook macht das VR-Studio von Oculus dicht, das als Vorreiter bei Kurzfilmen in virtuelle Realität galt. Die VR-Filme vom Oculus Story Studio wurden als Wegbereiter für eine neue Kunstform gehandelt. Laufende Produktionen würden abgebrochen und die rund 50 Mitarbeitenden würden ermutigt, sich in anderen Bereichen von Oculus zu bewerben, schreibt die auf Gaming spezialisierte Plattform 'Polygon' Facebook hatte für das 2015 eröffnete Oculus Story Studio unter anderem Experten des Animationsstudios Pixar abgeworben und für erste VR-Kurzfilme wie "Lost" und "Henry" auch Anerkennung geerntet;Letzterer gewann einen Emmy-Award. Im Oculus Story Studio wurde auch Software zur Produktion von Filmen mit dreidimensionalen virtuellen Umgebungen entworfen.Oculus wurde vor rund drei Jahren für zwei Milliarden Dollar von Facebook gekauft. Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg zeigte sich immer wieder davon überzeugt, dass virtuelle Realität viele Lebensbereiche von der Bildung bis hin zur Wohnungssuche verändern werde. Im vergangenen Oktober sagte er laut 'Wired' , dass Facebook rund 250 Millionen US-Dollar in eigenproduzierte VR-Inhalte investiert habe. (kjo/sda)