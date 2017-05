Google OS "Fuchsia" ohne Linux-Kernel

Die Oberfläche des Google OS Fuchsia (Bild: 'Ars Technica')

Vergangenen Sommer wurde bekannt, dass Google an einem neuen Betriebssystem arbeitet. Nun sind Bilder der Nutzeroberfläche des Fuchsia genannten OS aufgetaucht. Statt auf App-Icons setzt Fuchsia auf Listen und Kacheln.Das neue Interface und die Apps werden mit Googles Software-Entwicklungskit (SDK) Flutter programmiert. Das SDK erlaubt es mit einer einzigen Code-Basis Apps für sowohl Android als auch iOS zu schreiben. Teile des OS können heruntergeladen und auf Android-Geräten installiert werden, schreibt 'Ars Technica' . Noch könne man jedoch noch nicht viel damit machen, denn es handle sich bei den "Features" meist um Platzhalter. Es seien aber unter anderem ein Startbildschirm mit Tastatur, ein Home-Button und eine Art Kachel-Manager zu erkennen. Mehrere Apps können gleichzeitig und nebeneinander betrieben werden. Somit könnte sich Fuchsia nicht nur für Smartphones sondern auch für Tablets oderNotebooks eignen.Anders als Android und Chrome OS ist Fuchsia nicht Linux-basiert, schreibt 'Ars Technica' weiter. Es nutzt demnach einen von Google entwickelten Kernel namens Magenta. Magenta zielt auf "moderne Phones und moderne PCs mit schnellen Prozessoren, einer nicht unerheblichen Menge von RAM, mit willkürlichen Peripherie-Geräten ab", zitiert 'Ars' eine Google-Dokumentation. Google könnte Fuchsia somit zu einem Nachfolger oder Konkurrenten von Android machen. Das Tech-Magazin hofft, dass mit Fuchsia ein grosses Problem von Android gelöst wird: der Update-Prozess und die damit verbundenen Sicherheitsprobleme An Android sei rund fünf Jahre gearbeitet worden, bevor es auf einem Produkt lanciert wurde. Folge Fuchsia einem ähnlichen Zeitplan, könnten ab 2020 Consumer-Geräte mit dem neuen OS auf den Markt kommen, spekuliert 'Ars'. Gleichzeitig aber, so das Tech-Magazin weiter, ist es auch möglich, dass Google das Projekt wieder einstampfe bevor es jemals ans Tageslicht komme. (kjo)