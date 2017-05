Swisscom lanciert virtualisierten Netzwerk-Dienst für KMUs

Swisscom verspricht Abhilfe für den kostenintensiven und komplexen Ausbau der Netzwerkinfrastruktur aufgrund steigender Datenmengen. Als Lösung bietet der Telco eine Virtualisierung des Netzwerkes als Dienstleistung an: Swisscom Enterprise Connect.Hierbei kämen die Technologien Software-Defined Networking (SDN) und Network Function Virtualisation (NFV) zum Einsatz, schreibt Swisscom. Die unteren Funktionsebenen des Netzwerks würden in Form virtueller Services von der Hardware getrennt. Die Unternehmen könnten über ein Dashboard auf alle Funktionen zugreifen und hätten zudem Sicht auf die Kommunikationsservices, könnten das Verhalten des Netzwerkes in Echtzeit überwachen, sowie die Einhaltungder Service-Level-Agreements überprüfen.Services könne man online buchen oder kündigen. Bandbreiten und Funktionalitäten wie Firewalls liessen sich in Minuten, statt wie bisher in Wochen anpassen. Alle Daten würden in Swisscom RZs in der Schweiz liegen, verspricht der Telco.Vorerst soll der Dienst im Monatsabo für kleinere, standardisierte Netzwerkstandorte mit einer Bandbreite von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung stehen. Dieses Paket "S" umfasse alle Basisservices und Netzgeräte. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen drei grössere Brüder dazu kommen sowie weitere Funktionalitäten wie SIP-Trunk, Public Wireless LAN, Hosted PBX, Swisscom TV und Remote Access Services. (ts)