SAP lanciert neuen Marktplatz für Partnerlösungen

SAP hat einen neuen Online-Marktplatz für Zusatzsoftware zu seinen Produkten eingerichtet. Über das SAP App Center , so der deutsche ERP-Riese, können Anwender ab sofort Zusatzlösungen von SAP-Partnern weltweit finden, testen, kaufen und verwalten. Der Kauf erfolge dabei "direkt bei Partnern", so SAP, die Kunden könnten aber trotzdem ihre Einkäufe, Rechnungen und die Kommunikation mit den IT-Anbietern zentral verwalten. Für Bezahlungen seien verschiedene Zahlungsmöglichkeiten vorhanden.Gegenwärtig werden auf dem App Center rund 1250 Erweiterungslösungen für SAP S/4HANA, SuccessFactors, Hybris, Analytics und Ariba angeboten.Die grosse Mehrheit stammt von SAP-Partnern, der Rest von der Usercommunity und SAP selbst.Dies kündigte SAP am heutigen Partner Summit in Orlando, Florida an. Gleichzeitig betonte der Softwarehersteller, dass der schon bekannte SAP Store weitergeführt werde . Auch dort können Kunden direkt online Zusatzsoftware sowie Schulungen und Services einkaufen, die teilweise von Partnern stammen. Wie uns die SAP-Pressestelle erklärte, fokussiert sich das App Center aber auf kleine Applikationen für mobile Endgeräte, während der Store hauptsächlich für grössere Anwendungen und klassische PC-Software da sei.(hjm)