Buffett baut Beteiligungen an Apple aus

Der Starinvestor Warren Buffett setzt noch stärker auf den iphone-Riesen Apple. So stockte Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im ersten Quartal ihren Apple-Anteil auf 129 Millionen Aktien im Wert von rund 19 Milliarden Dollar auf. Dies ging aus einem am Montag bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Finanzbericht hervor. Damit wurde die Beteiligung mehr als verdoppelt, wie Buffett bereits bei TV-Auftritten verraten hatte.Zuvor verkaufte Berkshire Hathaway in grossem Stil IBM-Aktien. Buffett hatte bereits Anfang Mai im --www.inside-channels.ch/articles/47474--US-Sender'CNBC' ausgeplaudert--, den Anteil an dem Computer-Urgestein um rund ein Drittel verringert zu haben. Demnach sank die Beteiligung im ersten Quartal von rund 81 Millionen auf nur noch gut 50 Millionen Anteilsscheine.Buffetts Konglomerat, das neben Aktienpaketen diverser Grosskonzerne über 80 eigene Firmen besitzt, ist mit einem Börsenwert von über 400 Milliarden Dollar eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. (sda/kjo)