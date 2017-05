Oracle aus einer Hand: Crayon und Tradeware partnern

Ab sofort lassen sich Hardware und Lizenzen für das Oracle-Umfeld aus einer Hand beziehen. Möglich machen wollen das der Ende 2015 hierzulande gestartete Lizenzberater Crayon und der mehrfach von Oracle ausgezeichnete Infrastruktur-Spezialist Tradeware, die dazu eine Kooperation eingegangen sind. Ziel der Zusammenarbeit sei, unabhängig von den Interessen einzelner Lieferanten, eine durchgängig koordinierte und optimierteOracle-Landschaft aufbauen zu können, heisst es in einer Mitteilung.Man adressiere mit dem von Grund auf abgestimmten Architektur- und Lizenzierungsangebot ein Dilemma, das heute alle Oracle-Kunden betreffe. Einerseits sei eine realitätsnahe, sorgfältig geplante und aufgebaute Architektur gefragt, anderseits sind Bedürfnisse und Bestände so zu analysieren, dass insgesamt nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich eingekauft wird, schreiben die beiden sich als neutral präsentierenden Kooperationspartner. (vri)