Rektoren-Präsident fordert Informatik-Unterricht an Gymnasien

Flexibilität wichtiger als Vergleichbarkeit

Es sei höchste Zeit, dass ein eigenes Fach Informatik geschaffen werde, glaubt der Präsident der Gymnasialrektoren, Marc König. Denn die Schweiz hinke im gymnasialen IT-Unterricht anderen Ländern hinterher."Wir müssen aufpassen, dass die Schweiz nicht abgehängt wird", sagte König gegenüber der 'Luzerner Zeitung' . Momentan würden die Schüler nur integriert unterrichtet: Excel in der Mathestunde oder Word im Deutschunterricht. Andere Länder seien da schon weiter. Dort werde Informatik schon seit längerem intensiv unterrichtet.Auch die Schweizer Kantonsschüler müssten sich mit neuen Technologien und den verschiedenen Anwendungen befassen oder programmieren lernen, sagte König. Sie sollten auch lernen, wie sie mit den neuen Medien umgehen müssten, welche Gefahren es gebe, etwa wenn es um die Weitergabe von persönlichen Daten im Internet gehe.Eine Vernehmlassung zurFrage, ob Informatik ein Pflichtfach werden soll, wird noch dieses Jahr stattfinden. "Wir gehen im Moment davon aus, dass dieses mit vier Stunden pro Woche dotiert sein wird".Zur Jahresversammlung der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren nächste Woche in Einsiedeln sind auch die Präsidenten der vier Bundesratsparteien eingeladen. Von der Politik erwartet König weiterhin Gestaltungsspielraum.Die Schüler müssten Sachen ausprobieren dürfen und auswählen können. "Bei uns etwa betreiben sie ein Schülerradio, machen eine Schülerzeitung und eine Kulturplattform", sagte König, Rektor der Kantonsschule Burggraben in St. Gallen. Das müsse auch in Zukunft möglich sein. Die gymnasiale Bildung lebe davon, dass die Schüler Wahlmöglichkeiten hätten, welches Wissen und welche Kompetenzen sie erwerben wollten. Sie sollten kritisches Denken entwickeln und ihre eigenen Begabungen und ihren eigenen Studienweg finden. (sda/kjo)