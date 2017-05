Google I/O-Konferenz: 101 Ankündigungen und ein Fokus

Bonus: Ein paar Nutzungszahlen

Es hagelte an der Google I/O-Konferenz Ankündigungen: 101 waren es an der Zahl. Und dies, nachdem der Gigant schon an der eigenen Cloud-Next-Konferenz im März über 100 Neuerungen vorgestellt hatte.An Tag eins und zwei stiessen laut anwesenden Journalisten auf grösseres Interesse: ein Standalone VR-Headset sowie Android Go, eine Version des Betriebssystems für Smartphones für kleine Budgets. Zudem gab es die erste Beta-Version von Android O und anderes mehr.Am abschliessenden, dritten Tag dann stach hervor, dass Google die Schutzmechanismen im Playstore deutlich prominenter darstellt, Google Play Protect genannt. Zudem wurden die Preisträger der Google Play Awards in zwölf Kategorien erkoren, eine Schweizer App war keine darunter.Und schliesslich wurde bekannt, dass der Google Assistant nun Unterstützung für die ersten Dritt-Apps erhält und die Möglichkeit, Anfragen perTastatur einzutippen.Überhaupt hat offenbar Google mit seinem Assistenten viel vor: Er soll omnipräsent werden, denn das digitale Helferlein verkörpert genau das, was Google gross gemacht hat: Er soll Fragen beantworten und für relevante Informationen sorgen.Und der Google Assistant scheint das prägende Thema der drei Tage gewesen zu sein. Ob denn das Mainstream-Publikum den Datensammler Google in allen Lebenslagen in alle Lebensbereiche heranlässt, muss sich zeigen.Neben all den Ankündigungen gab es noch ein bisschen Vergangenheit in Form von Zahlen. Bislang steht der Google Assistant auf 100 Millionen Geräten zur Verfügung. Total, wurden 2016 85 Milliarden Apps aus dem Play Store geladen, schreibt 'GoogleWatch' . Und dies für die aktuell zwei Milliarden aktiver Android-Geräte. (mag)