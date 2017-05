Softbank-Tech-Fonds wächst auf 93 Milliarden Dollar an

100 Milliarden Dollar. Diese Riesensumme will der Investitionsfonds, den der japanische Tech-Konzern Softbank letzten Oktober gegründet hat, zusammenbringen. Nun ist der Softbank Vision Fund, der mit viel saudi-arabischem Geld sowie einer Milliarde Dollar von Apple ausgestattet ist, bei 93 Milliarden Dollar angekommen.Frische 15 Milliarden Dollar stammen von Mubadala Investment aus Abu Dhabi, auch Foxconn und Sharp sind an Bord.Damit ist dies laut 'Reuters' der grösste Private Equity Fonds der Welt . Diese 93 Milliarden sollen in profitträchtigeTechnologien investiert werden, genannt wird unter anderem KI und Robotik.Vertreter des Tech-Fonds sagen, man werde versuchen, Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen sowohl an privaten als auch an öffentlichen Unternehmen zu kaufen. Und dies von Start-ups bis hin zu etablierten Multi-Milliarden-Dollar-Firmen."Die nächste Phase der Informationsrevolution ist im Gange, und der Aufbau der Unternehmen, die dies ermöglichen, erfordert beispiellos gross angelegte, langfristige Investitionen", schrieb der Softbank Vision Fund in einer Mitteilung. In den nächsten sechs Monaten soll das 100-Milliarden-Dollar-Ziel erreicht sein und der Fonds geschlossen werden. (mag)