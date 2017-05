R3: Blockchain-Konsortium erhält frische 107 Millionen Dollar

Es sei der Jackpot für das Blockchain-Konsortium R3, staunt 'Banking Technology' . Gemeint ist ein 107-Millionen-Dollar-Investment in die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) des US-Konsortiums.Es handelt sich um eine der grössten Investitionen in eine Blockchain-Firma, lässt sich R3 bei 'Reuters' vernehmen. Damit beschliesst R3 die zweite von drei Series-A-Runden. Sie war exklusiv Mitgliedern vorbehalten.R3 hat laut eigenen Angaben über 40 Investoren aus 15 Ländern hinter sich, darunter sind offenbar UBS und CS. Führend sind laut 'Reuters' Bank of America, SBI Holdings, HSBC Holdings und Intel.Eine geplante dritte Runde soll laut'Banking Technology' auch anderen offenstehen. Das Ziel ist es, total 150 Millionen Dollar gegen 60 Prozent der Aktien zu erhalten, so 'Reuters'.R3 will die Gelder in seine DLT-Plattform Corda investieren und um neue Partnerschaften zum Produkt-Deployment schliessen. Corda ist eine DLT-Plattform für regulierte Finanzinstitute.Man werde noch 2017 Pilotprojekte und -Produkte auf den Markt bringen, sagte R3-CEO David Rutter in einem Interview. Aber von Produkten mit massivem Impact sei man noch einige Jahre entfernt.Damit heizt sich der Blockchain-Konsortiums-Wettbewerb weiter auf. Vorgestern erst hatte die Enterprise Ethereum Alliance 86 neue Mitglieder vermeldet . (mag)