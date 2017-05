Berner Energieversorger baut neues Prozessnetzwerk

Aufgrund der aktuellen Situation mit "heterogenen und abgekündigten Ausrüstungen" drei verschiedener Hersteller, der technischen Entwicklung zum Packet Switched Network und der Smart-Grid-Trends ersetzt der Energieversorger BKW seine derzeitige Systemarchitektur. Wie der Ausschreibung auf Simap zu entnehmen ist, soll sie durch eine homogene "State of the Art" GCN-Kommunikationsplattform (Grid Control Network) ersetzt werden. Erwartet wird dabei, dass Ansprüche künftiger Smard-Grid-Anforderungen abgedeckt werden können.Damit reagiere man aber nicht auf Ansprüche, die sich aus der Netzplanung für das sogenannte "Strategische Netz 2025" der Schweizer StromnetzbetreibersSwissgrid ergeben, heisst es bei BKW auf Anfrage. "Primär entsprechen wir damit dem Erneuerungsbedarf unserer eigenen Infrastrukturen. Wir bauen ein kosteneffizientes und flexibles Prozessnetz, das auf bestehende und kommende Anforderungen ausgerichtet ist", erklärt Pressesprecher Tobias Fässler den Hintergrund.Konkret sind von der Erneuerung etwas mehr als 100 BKW-Standorte betroffen, die bereits durch eine eigene, passive Netzinfrastruktur (Layer 1) erschlossen sind. Die zu beschaffenden Systeme (Layer 2 und 3) werden durch BKW betrieben, wobei man vom künftigen Lieferanten "selbstredend" Support- und Wartungsleistungen erwarte, so Fässler weiter. Das Auftragsvolumen beziffert er mit "über 750'000 Franken". (vri)