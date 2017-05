Patientendossier: eHealth Suisse sucht IT-Firmen für Tests

Beta-Version von Metadaten verfügbar

Das elektronische Patientendossier (EPD) rückt näher. eHealth Suisse soll national für eine funktionierende digitale Vernetzung beim EPD sorgen. Dazu gehören das Aufbereiten fachlicher Grundlagen und Koordinationsaufgaben, aber seit letztem April auch Vollzugsaufgaben.Geplant ist in diesem Rahmen, dass eine Referenzumgebung (EPD-RU) gelauncht wird, die allumfassend sein soll. Sie soll Anbietern Tests ermöglichen, ob ihre Produkte "EPD-ready" sind, also ob sie die technischen Vorgaben für das künftige elektronische Patientendossier erfüllen.Die Entwicklungsarbeiten daran laufen aktuell und der Launchtermin der EPD-RU ist auf den Herbst 2017 gelegt worden. Schon jetzt hofft eHealth Suisse auf Unterstützung bei der Suche nach Bugs und Vorschlägefür Change Requests. Konkret können interessierte IT-Firmen ab sofort Pilot-Tests durchführen.Geld dafür gibt es keines, dafür lockt die von Bund und Kantonen getragene Organisation damit, dass man wertvolle Hinweise zur technischen Reife der eigenen eHealth-Produkte erhalte.Interessierte Firmen können sich bei eHealth Suisse melden.Soeben hat eHealth Suisse auch Übersetzungen der Metadaten in elektronischer Form zugänglich gemacht. Es handle sich eine erste Betaversion. Sie können direkt und strukturiert auf Art-Decor heruntergeladen werden und dies mit verschiedenen Exportmöglichkeiten. (mag)