Additiv baut den Verwaltungsrat um

Kaum ist Martin Ebner beim Schweizer Fintech-Unternehmen Additiv eingestiegen kommt es zu personellen Veränderungen im Verwaltungsrat. Wie die Fintech-Spezialisten heute mitteilen, zieht sich der bisherige, langjährige Verwaltungsratspräsident und Mitgründer Roger Umbricht aus dem VR zurück. Ebenso werde Additiv-Mitgründer Michael Stemmle das Gremium verlassen und sich künftig auf sein Amt als CEO der Firma konzentriert.Neu wird Adriano Lucatelli den Verwaltungsrat präsidieren und zudem seien Roger Steiner, CEO der BZ Bank, und Tobias Pogorevc, Finanzchef vonHelvetic Airways, in den Verwaltungsrat berufen worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Sowohl die BZ Bank wie die Fluggesellschaft Helvetic Airways sind bekanntlich im Besitz von Ebner. Laut 'finews.ch' gehört Lucatelli dem Verwaltungsrat schon seit 2014 an. Der frühere UBS- und Credit-Suisse-Banker habe zuletzt als Gründer und CEO des Schweizer Robo-Advisors Descartes Finance von sich reden gemacht, dessen technische Bestandteile wenig überraschend von Additiv stammen. (vri)