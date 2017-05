Dicke Luft wegen Apple- und Samsung-Pay-"Boykott"

Seit rund einem Jahr ist Apple Pay hierzulande verfügbar und kürzlich startete auch Samsung Pay in der Schweiz. Gleichzeitig verläuft der Twint-Relaunch holprig . Während Twint mit einer Reihe von Banken zusammenarbeitet und damit für die Kunden nutzbar ist, sind die Payment-Apps der internationalen Player nur begrenzt verfügbar.Grund dafür ist mitunter, dass der Kreditkartenherausgeber Aduno nicht mit den Smartphone-Herstellern zusammenarbeitet. "Der Verwaltungsrat der Aduno Gruppe hat entschieden, dass die Tochter Viseca derzeit keine Zahlungen mit Apple Pay oder Samsung Pay anbietet", so ein Aduno-Sprecher zur 'Handelszeitung'. Aduno beliefert über die Tochter Viseco die Schweizer Banken mit Kreditkarten.Man mache dies, um die eigene App Twint zu schützen, heisst es weiter. Denn die Twint-Aktionäre halten einen beachtlichenTeil der Aduno-Aktien.Bei Aduno herrsche deshalb gereizte Stimmung, so die 'Handelszeitung' mit Berufung auf mehrere "hochrangige Quellen bei Regional- und Kantonalbanken". Immer mehr Banken seien wegen dem Apple- und Samsung-Boykott frustriert, so eine Quelle zur Zeitung. Man wolle den Kunden "die Wahlfreiheit lassen", sagt eine weitere.Bei der Valiant-Bank verweise man die Kunden auf das Angebot von Swiss Bankers. Kunden können dort eine Prepaid-Kreditkarte beziehen, die kompatibel mit Apple und Samsung Pay ist. Auch die Graubündner Kantonalbank wirbt mit den Kreditkarten von Swiss Bankers. Diese werden nicht von Aduno sondern von Cornércard herausgegeben. In Folge ist Cornércard einer der Gewinner des Boykotts: denn gleich mehrere Banken sind laut Bericht mittlerweile von Aduno zu Cornércard gewechselt. (kjo)