Schweizerische E-ID: Wer, wie, was?

Grosse Ziele, unklarer Nutzen, ungewisse Erfolgschancen. Eine Analyse und Stellungsnahmen möglicher künftiger Player einer Schweizerischen E-ID.

Die drei Kategorien von E-IDs

Was will die schweizerische E-ID?

Für welchen Zweck?

Welche Daten stehen zur Verfügung?

Die Rolle des Bundes

Wie ist soll sie erhältlich sein?

Wer soll das bezahlen?

Stellungnahmen und Meinungen

Es gibt viele Arten von E-IDs und fast ebenso viele Schreibweisen. Praktisch jeder Besitzer eines PCs oder eines Smartphones verfügt bereits über mehrere E-IDs. Ohne E-ID geht bei Apple, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Amazon, Zalando etc. fast gar nichts. Auch für jedes Bankkonto gibt es eine. Die E-ID dient zur Identifizierung und Authentifizierung für das Nutzen von Diensten. Das Grundprinzip wird schon heute flächendeckend angewandt. So befindet sich auf der integrierten Smartcard von Bankkontokarten, Kreditkarten und auf den meisten Krankenkassen-Ausweisen eine dienstspezifische E-ID. Jeder dieser Dienste ist heute ein eigener Silo mit eigener E-ID.Es sprechen zwar alle von E-ID, aber eigentlich sind es drei unterschiedliche Kategorien von E-IDs, die unterschiedlichen Ansprüchen genügen müssen:(1) Staatliche E-ID als elektronisches Äquivalent zur analogen Identitätskarte respektive dem Pass, (2) privatwirtschaftliche E-ID, die erst nach Ausweiskontrolle ausgestellt wird, und (3) privatwirtschaftliche E-ID, die ohne vorgängige Ausweiskontrolle ausgestellt wird.Die Schweiz will eine staatliche E-ID einführen. Der Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über anerkannte elektronische Identifizierungseinheiten (E-ID-Gesetz), das die Rahmenbedingungen definieren soll, liegt vor. Die Vernehmlassungsfrist dazu endet am 29. Mai 2017.Gemäss dem Bundesamt für Polizei (fedpol) geht es um die Etablierung einer national und international gültigen elektronischen Identität: "Ziel des strategischen Projektes ist, dass sich Schweizerinnen und Schweizer im Internet mit der gleichen Qualität elektronisch ausweisen können, wie sie dies mit dem Pass oder der Identitätskarte in der physischen Welt tun können." Das Bundesamt für Polizei sieht die E-ID als Schlüsselinfrastruktur-Element, auf dem weitere digitale Dienste für ein durchgehend digitales E-Government, E-Banking, E-Commerce, E-Health, E-Education und E-Voting aufbauen können. So soll die E-ID einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation der Schweiz leisten.Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen schreitet unaufhaltsam voran. Das Bundesamt für Polizei ist der Ansicht, dass die Online-Abwicklung anspruchsvollerer Geschäfte das Vertrauen der Geschäftspartner in die Identität ihres Gegenübers erfordert. Dies sei einer der Gründe dafür, dass der Bundesrat rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen für die Anerkennung von elektronischen Identifizierungsmitteln und deren Anbieter schaffen will.Für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen braucht es allerdings oft eine rechtsgültige digitale Signatur. Diese ist in einem anderen Gesetz geregelt . Eine Übersicht zu den gesetzlichen Grundlagen findet sich hier Gemäss Vorentwurf und Begleitschreiben stehen für die Ausstellung einer e-ID die Daten der staatlichen Informationssysteme Infostar (elektronisches Personenstandsregister), ZEMIS (Zentrales Migrationsinformationssystem), ISA (Informationssystem Ausweisschriften) und das Zentralregister der zentralen Ausgleichsstelle der AHV (ZAS-UPI) zur Verfügung.Gemäss Begleitschreiben des Bundes zur Vernehmlassung ( PDF ) will er seine Aufgaben in Bezug auf die E-ID auf das Wesentliche beschränken: "Der Bund übernimmt im Bereich staatlich anerkannter E-ID fünf Aufgaben: Er1) erarbeitet und pflegt die Rechtsgrundlagen und bewirkt damit Transparenz undSicherheit;2) definiert einzuhaltende Standards, Sicherheits-und Interoperabilitätsanforderun-gen für den Betrieb eines E-ID-Systems;3) betreibt eine elektronische Schnittstelle, über welche anerkannte IdP (Identitätsdienstleister) staatlich geführte Personenidentifizierungsdaten beziehen können;4) anerkennt IdP und ihre E-ID-Systeme; und5) beaufsichtigt anerkannte IdP und E-ID-Systeme.Diese Aufgaben sollen beim Bund von zwei Verwaltungseinheiten wahrgenommen werden: der 'Schweizerischen Stelle für elektronische Identität (Identitätsstelle)' und der 'Anerkennungsstelle für Identitätsdienstleister (Anerkennungsstelle)'."Für die Ausstellung der E-ID sollen die Aufgaben zwischen Staat und Privatwirtschaft geteilt werden. Der Bund soll sowohl geeignete private als auch öffentliche Identitätsdienstleister zur Ausstellung von staatlich anerkannten E-IDs ermächtigen können.Für den Staat soll der Betrieb der E-ID mittelfristig haushaltsneutral, da gebührenfinanziert sein. Bis dann werden Steuergelder verwendet. Das betrifft allerdings nur den Betrieb der staatlichen Infrastruktur. Wie die unterschiedlichen Identitätsdienstleister ihre Betriebskosten weitergeben, hängt von ihrem jeweiligen Kosten- und Ertragsmodell ab. Privatrechtliche E-ID-Anbieter sind zudem nicht auf die staatliche Infrastruktur angewiesen.Inside-it.ch hat sowohl wichtige Persönlichkeiten im Bereich E-ID als auch mögliche künftige Identitätsdienstleister um eine Stellungnahme gebeten. Nachstehend die Antworten:Sepp Huber, Leiter Mediendienst Swisscom: "Bis Ende Mai läuft noch die Vernehmlassung zum neuen E-ID-Gesetz. In dieser Zeit laufen viele Gespräche mit verschiedenen Playern. Uns ist wichtig, dass wir in der Schweiz die Kräfte bündeln und ein gemeinsames, föderalistisches System aufbauen, das allen Unternehmen offensteht und auf deren bestehenden Infrastrukturen beruht. Die nächsten Schritte werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren."Jaqueline Bühlmann, Mediensprecherin der Schweizerischen Post: "Die Vernehmlassung läuft noch bis am Montag, 29. Mai 2017. Seitens Post werden wir bis dann eine Stellungnahme einreichen. Ein nationales E-ID Gesetz ist notwendig, wir unterstützen einen klaren Rechtsrahmen. Damit Schweizerinnen und Schweizer von einer E-ID profitieren können, braucht es genügend Anwendungen für eine möglichst rasche Verbreitung."Patrick Comboeuf, Studienleiter Center for Digital Business HWZ, Partner Carpathia: "Im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung ist die elektronische Identität ein Grundpfeiler für eine zukunftsfähige Volkswirtschaft. Liberalen Überzeugungen und bürokratischer Effizienz zum Trotz: der Bund kann und darf sich bei der E-ID nicht aus der Verantwortung stehlen. Nach all den gescheiterten Anläufen der Vergangenheit muss Bundesbern selbst in den Lead. Die Politik darf sich nicht zu schade sein, Expertise von erfolgreichen E-ID Konzepten aus dem Ausland, zum Beispiel aus Estland einzukaufen bzw. zu kopieren / lizenzieren."Rino Borini, Studiengangleiter CAS Digital Finance HWZ, CEO Financialmedia: "Ohne einheitliche Lösung wird es schwierig. Eine Konkurrenz zwischen inkompatiblen Schweizer E-ID-Systemen löst weder die bestehenden Probleme noch bringt sie dem Benutzer einen Vorteil. Die Akzeptanz auf Nutzer- und Diensteanbieterseite ist entscheidend. Der bisherige Misserfolg von SuisseID, damals unter Federführung des Staatssekretariat für Wirtschaft Seco mit Millionenbeträgen lanciert und gefördert, zeigt dies mit aller Deutlichkeit. Ein weiterer Flop würde die staatliche E-ID auf ihre Basisfunktion reduzieren und der Markt der serviceübergreifenden E-IDs bliebe genauso fragmentiert wie bisher." (Christoph Jaggi)