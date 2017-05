Wegen SAP benennt Infosys "Mana" zu "Nia" um

Der indische Softwareriese Infosys hat vor rund einem Jahr die Plattform "Mana" vorgestellt . Diese zunächst intern eingesetzte Softwareplattform sollte zur Steigerung des Automatisierungsgrads bei Erbringungen von Service-Dienstleistungen beitragen. Vor rund einem Monat wurde ebendiese Plattform mit erweiterten Funktionen unter dem Namen "Nia" für Business-Kunden lanciert.Laut der 'Times of India' ('ToI') hat Infosys die AI-Plattform Mana auf Druck von SAP umbenannt. Demnach klinge der Name zu sehr nach der In-Memory-Datenbank Hana der deutschen Softwareschmiede. Der Name Mana würde somit eine Markenrechtsverletzung darstellen, so die Walldorfer laut Bericht. Ausserdem würde die Ähnlichkeit der beiden Produkte bei den Kundenfür Verwirrung sorgen.Infosys hätte sich schliesslich dazu entschieden, das Produkt neu zu benennen und Nia als neue Version von Mana vorgestellt, so der Bericht weiter. Die beiden Unternehmen bestätigten gegenüber der Zeitung, dass es Fragen rund um Markenrechte gegeben hätte. "Nach der Ankündigung von Infosys Mana erhob SAP Bedenken hinsichtlich der Ähnlichkeit des Namens mit SAP Hana. Im Interesse der Partnerschaft hat Infosys eingewilligt, den Namen Mana nach einer gewissen Zeit nicht mehr zu verwenden", zitiert die 'ToI' ein gemeinsames Statement der Unternehmen.Mit dem Argument, "Mana" stelle eine Markenrechtsverletzung von "Hana" dar, hätte SAP vor Gericht wohl wenig Chancen gehabt. Infosys liess es offenbar nicht darauf ankommen, um die Geschäftsbeziehungen zu SAP nicht zu gefährden. (kjo)