Zürich startet Pilot für elektronische Wegzugsmeldungen

Das Projekt "Steuerliche Wegzugsmeldungen CHM-ZH" des Kantons Zürich kommt in den Praxistest. Ab dem ersten Juni 2017 erhalten acht Gemeinden des Kantons produktive elektronische Wegzugsmeldungen. Damit können diese Gemeinden steuerliche Wegzugsmeldungen empfangen und diese entsprechend elektronisch verarbeiten. Aktuell erfolgt dies häufig noch manuell, da die entsprechenden automatischen Verarbeitungsprogramme noch nicht überall zur Verfügung stehen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.Die acht Pilotgemeinden sind Adliswil, Dübendorf, Erlenbach, Knonau, Lufingen, Pfäffikon, Schwerzenbach und Zürich. Mit diesen Gemeindendecke man alle im Kanton Zürich im Einsatz befindlichen Steuerlösungen ab, heisst es weiter. Damit soll gewährleistet werden, dass die elektronischen steuerlichen Wegzugsmeldungen bei allen Zürcher Gemeinden eingeführt werden können. Dies soll ab dem 1. August 2017 geschehen, vorausgesetzt die Pilotphase ist erfolgreich.Die Lösung wurde vom Softwareentwickler KMS in Zusammenarbeit mit dem Verband der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich (VGS) umgesetzt, so ein Kundenmagazin des Unternehmens. Auch das kantonale Steueramt Zürich, die Gemeinden Zürich und Wangen-Brüttisellen waren demnach an der Umsetzung beteiligt. (kjo)