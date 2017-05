Schweizer Unternehmen hadern mit IoT-Security

Vielen Unternehmen fehlt schon ein Überblick über die ans Firmennetzwerk angeschlossenen Geräte, wie aus einer Befragung von KPMG hervorgeht. Gleichzeitig glaubt die Mehrheit, dass von diesen Geräten eine grosse Gefahr ausgeht.

Betriebsunterbruch in der Hälfte der Fälle

Vor allem mit dem IoT hadern die Unternehmen noch

Schweizer Unternehmen sind immer mehr Cyber-Angriffen ausgesetzt: In den vergangenen zwölf Monaten registrierten 88 Prozent der von KPMG Befragten Unternehmen Cyber-Attacken. In der Vorjahresperiode waren es erst 54 Prozent. KPMG hat für die Studie 60 Vertreter aus den Geschäftsleitungen von repräsentativen Gross- bis Kleinunternehmen in der Schweiz befragt.Von den befragten Unternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten angegriffen wurden, sagen 56 Prozent, dass der Cyber-Angriff zu einem Betriebsunterbruch geführt habe. Weitere 37 Prozent berichten von einem Reputationsschaden. Mehr als ein Drittel der angegriffenenUnternehmen sagt zudem, dass der Angriff finanzielle Folgen gehabt habe.Für knapp ein Drittel der Unternehmen führte der Angriff zur Offenlegung von vertraulichen internen Informationen. Bei ebenso vielen Unternehmen wurden vertrauliche Daten von Kunden und Geschäftspartnern publik, so die Ergebnisse der KPMG-Befragung.Laut Studie setzen sich die Unternehmen immer noch viel zu wenig mit den Cyber-Risiken auseinander. Zwei Drittel der Firmen geben an, dass sie nicht systematisch an Security-Lösungen arbeiten, die auch benutzerfreundlich sind. Immerhin elf Prozent geben an, dass sie einen UX-Spezialisten angeheuert haben, der Nutzer-freundliche Security-Lösungen fördert.Das Internet der Dinge macht einer Mehrheit der Befragten zu schaffen. Die Unternehmen geben an zu glauben, dass die grösste Gefahr von den "exotischen Geräten" ausgeht, die an das Firmennetzwerk angeschlossen sind.Nur die Hälfte der Unternehmen gab an, dass sie IoT-Geräte in ihre Security-Strategie einfliessen lassen. Eine Minderheit von 33 Prozent sagt aber, dass man in den vergangenen zwölf Monaten begonnen habe, sich einen Überblick über die ans Firmennetzwerk angeschlossenen Geräte zu verschaffen. Damit sollen Security-relevante IoT-Geräte identifiziert werden. 17 Prozent wiederum gaben an, dass sie zwar versucht haben sich einen solchen Überblick zu verschaffen, dies aber nicht geschafft hätten. (sda/kjo)