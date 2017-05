Die CS will auch einen Robo-Advisor

Bei der Credit Suisse Schweiz geht es offenbar mit der Schaffung eines Robo-Advisors voran. Dies kann man einem Interview der 'Le Temps' mit Anke Bridge, Digitalchefin der CS in der Schweiz, entnehmen. "Wir haben mit CS Invest, einem auf Algorithmen beruhenden Anlageverfahren, bereits den Grundstein für die Entwicklung gelegt", so Bridge gegenüber der Welschen Zeitung.Die Etablierung einer solchen Lösung sei für eine Grossbank eine besondere Herausforderung. Man versuche für eine kleine Anzahl KundenRobo-Berater mit einer begrenzten Bandbreite an Lösungen zu schaffen.In diesem Bereich gibt es momentan einige Bewegung: Die Konkurrentin UBS hat bereits im Oktober letzten Jahres einen Robo-Berater für Kleinkunden angekündigt . Auch Julius Bär hat einen Robo-Advisor zur Unterstützung seiner Berater in Aussicht gestellt, schreibt 'Finews' . Zudem haben einige ehemalige CS-Banker einen weiteren Robo-Berater entwickelt . (ts)