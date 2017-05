Fiscal-IT gibt wieder Grund zur Diskussion

Der Ständerat hat heute über Nachtragskredite debattiert. Dabei ging es auch um die Aufstockung der Mittel für das Projekt Fiscal-IT um 18 Millionen Franken. Der Ständerat folgt dem Bundesrat und stimmt dem Nachtragskredit ohne Gegenstimme zu. Damit ist die Sache jedoch noch nicht unter Dach und Fach. Das Thema wird morgen im Nationalrat weiter zu reden geben. Denn dessen vorberatende Finanzkommission lehnte eine Aufstockung der Mittel für Fiscal-IT ab Mit dem Nachfolgeprojekt von Insieme sollen die IT-Anwendungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung bis Ende nächsten Jahres erneuert werden. Das Parlament hat dafür ursprünglich 85 Millionen Franken bewilligt. Beim Projekt kam es allerdings zu Verzögerungen und damit auch zu Mehrkosten Fiscal-ITbesteht aus 29 Teilprojekten, von denen ein Grossteil bereits dem Betrieb übergeben sind, so Bundesrat Ueli Maurer in der Ständeratdiskussion. Ein Grund für die Mehrkosten sei, dass man beim Start des Projektes "wohl etwas zu optimistisch war" und die Kosten zu knapp berechnet habe. Ausserdem seien einige neue Teilprojekte hinzugekommen, was Fiscal-IT komplexer mache. Eines sei der automatische Informationsaustausch. Daneben habe man in der Zwischenzeit das Mehrwertsteuergesetz geändert und auch die Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen betreffend die Unternehmen führe zu Anpassungen bei Fiscal-IT.Das Projekt sei aber grundsätzlich erfolgreich unterwegs, betont Maurer. Mit den zusätzlichen 18 Millionen Franken könne man Fiscal-IT abschliessen, so dass die letzten Teilprojekte Ende 2018 in Betrieb gehen können und ab 2019 alles funktioniere. (kjo)