Bund beschafft für fast 10 Millionen Franken BMC-Knowhow

Das BIT (Bundesamt für Informatik und Telekommunikation), das VBS (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) und die Führungsunterstützung der Armee (FUB) haben für rund 10 Millionen Franken zwei ITSM-Aufträge für die BMC-Produktepalette vergeben.Mit dem vorliegenden Beschaffungsvorhaben sind in zwei Losen jeweils zwei Anbieter für die Bundesverwaltung gefunden worden, die Unterstützung bei der Weiterentwicklung, Wartung und den Betrieb von Projekten im BMC-Produktumfeld gewährleisten. Zudem wird Hilfe bei der Konzeption und dem Aufbau von Monitoring-Lösungen erwartet.In dem ersten Los geht es laut Zuschlag um 19'300 ITSM-Engineers-Stunden und 6'600 ITSM-Administratoren-Stunden. Im zweiten Los um 5'600 Engineers-Stundenim Monitoring. Die Leistungen sollen in der Zeit vom Juni 2017 bis Dezember 2021 abgerufen werden.Konkret sollen im ersten Los an die Rotkreuzer ITConcepts-Professional rund 3,85 Millionen Franken fliessen und nochmals 4,17 Millionen Franken an die Berner NTT Data Switzerland. Wobei der Zuschlag für ITConcepts-Professional mit dem "günstigsten Preis der Angebote sowie der sehr guten Erfüllung der restlichen Zuschlagskriterien" begründet wird, während man bei NTT Data die "gute Erfüllung der qualitativen Anforderungen wie auch das insgesamt sehr gute Preis-Leistungsverhältnis" herausstreicht.Im zweiten Los wird der Zuschlag mit einem Auftragsvolumen von 868'000 Franken an die Hombrechtiker Frox damit begründet, dass diese "insbesondere mit dem günstigsten Preis" überzeugt habe. Als zweiter Anbieter in diesem Los hat sich NTT Data wegen der "generell höchsten Bewertung der qualitativen Kriterien" noch einmal 1,036 Millionen Franken gesichert. (vri)