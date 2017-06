Unispital Zürich beschafft 6200 neue PCs

In den nächsten fünf Jahren will das Universitätsspital in Zürich (USZ) 6200 Clients auswechseln. Laut Ausschreibung geschieht der Hardware-Ersatz im Rahmen des Rollouts von Windows 10. Die bestehenden Geräte haben das Ende des Lebenszyklus erreicht und sollen durch moderne, leistungsfähige Geräte ersetzt werden, heisst es weiter.Auf Anfrage teilt das USZ mit, das 5000 ultraschmale Workstations, 1000 Small-form-factor-Workstationsund 200 Tower-Workstations beschafft werden, auf denen Windows 10 vorinstalliert sein muss.Die Angebote sind bis zum 19. Juni vorzulegen und ab Oktober ist mit der Ausführung des Auftrags zu beginnen. Bereits ab 20. Oktober sollen die ersten 100 Geräte geliefert und verrechnet werden. Wenig verwunderlich läuft das Geschäft über den Preis. So wird die "wirtschaftliche Beurteilung" des Angebots mit 80 Prozent gewertet, während den Tests bei der Auftragsvergabe noch 20 Prozent beigemessen wird. (vri)