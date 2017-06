Postfinance lanciert Zahlungslösung für kleine Onlineshops

Postfinance hat eine neue Zahlungslösung für Onlineshops vorgestellt. In erster Linie Kleinstunternehmen und Vereine, die ein kleines Sortiment an Produkten oder Services online verkaufen und ihren Sitz in der Schweiz haben, sollen von dem "SmartCommerce" genannten All-in-One-Paket zur einfachen Zahlungsabwicklung profitieren. Das teilt PostFinance heute mit. Es handele sich um eine webbasierte Software, mit der Shop-Betreiber ein Online-Zahlungsformular erstellen können, in dem die Zahlungsart Kreditkarten mit MasterCard und VISA sowie von PostFinance die PostFinance Card und E-Finance integriert sind.Den Shopbetreibern wird versprochen, dass sie "rasch, einfach und ohne technische Kenntnisse" diverse Zahlungsarten anbieten zu können. Weder zusätzliche Software noch irgendein Dienstleister sollen nötig sein. Adressiert werden Kunden mit einem Geschäftskontobei PostFinance (siehe Teilnahmenbedingungen und Voraussetzungen ).SmartCommerce basiere bei der Zahlungsabwicklung auf dem Billingonline der Post und nutze für die Formulare die Software von Payrexx, heisst es weiter. Die Kombination zeichne sich dadurch aus, dass nur noch ein Ansprechpartner vorhanden und "unabhängig von der gewählten Zahlungsart ein einheitlicher Kommissionssatz" von 2,5 Prozent zu bezahlen sei.Aktuell ist eine kostenlose Testversion verfügbar . Die Vollversion gibt es dann für monatlich 24.50 Franken. Zudem sind einmal 295 Franken für die Einrichtung fällig. (vri)