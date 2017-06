Dynamics 365 aus Microsofts deutscher Cloud erhältlich

Kunden, für die der Speicherstandort ihrer Daten wichtig ist, können Microsofts Cloud-Business-Suite Dynamics 365 in Zukunft auch aus Microsofts "garantiert deutscher" Cloud beziehen. Die Daten werden dabei ausschliesslich in RZs in Magdeburg undFrankfurt gespeichert. T-Systems dient als "Datentreuhänder", Microsoft-Mitarbeitende haben keinen Direktzugriff.Ab sofort sind Dynamics 365 for Sales und Dynamics 365 for Customer Service aus den deutschen RZs erhältlich. Weitere Services sollen im Laufe des Jahres folgen. (hjm)