Helvetia investiert in Anbieter von Zutritt- und Schliesssystemen

Mit seinem 55 Millionen Franken schweren Venture-Fund investiert die Helvetia Versicherung in Baimos Technologies aus München. Das Startup-Fördervehikel der Versicherung adressiert damit einen Anbieter von Software für die Verwaltung von Zutritts- und Schliesssystemen. Zum konkreten Investment gibt Helvetia zwar keine Auskunft, hält aber fest, dass in die rund 25 Projekte, die der Fund im Laufe der Jahre fördern will, maximal je zwei Millionen Franken fliessen. Generell schütte der Fund zwischen 500'000 und zwei Millionen Franken aus, sagte Helvetia-Sprecher Jonas Grossniklaus auf Anfrage.Die BlueID genannte Software von Baimos verwandelt mobile Geräte, insbesondere Smartphones, zu Schlüsseln für Immobilien, Fahrzeugen, Paketkästen oder auch Maschinen, heisst es in einer Mitteilung. Dabei lasse sich der Zugang schnell und einfach für bestimmte Zeiträume und Personen aktivieren und deaktivieren. Als zentrales Element wird das uneingeschränkteVertrauen herausgestellt, das BlueID zwischen allen möglichen Maschinen und Teilnehmern im Internet der Dinge gewährleiste. Beispiele für den Einsatz seien Hotels mit Self Check-out, Lieferdienste oder Geschäftsmodelle der Sharing Economy wie Carsharing, so die Mitteilung weiter.Das Geld dieser Finanzierungsrunde soll bei Baimos in die Expansion in weitere geographische Märkte und in die Entwicklung neuer Produkte fliessen. Beteiligt haben sich auch die bestehenden Gesellschafter HCS Beteiligungsgesellschaft, Berendsen Holding, der High-Tech Gründerfonds und Bayern Kapital.Bei Helvetia verspricht man sich von dem Investment neue Geschäftsmodelle und Versicherungsangebote: "Die Zutrittsteuerung zu Anlagen und Objekten ist für Versicherungen im aktiven Management von Risiken von grosser Bedeutung", lässt sich Michael Wieser, Partner beim Helvetia Venture Fund, zitieren. Während man bei Baimos vom Ruf der Helvetia profitieren will. Geniesse doch "die Schweiz und die Versicherungsbranche hohes Vertrauen und sind Inbegriff für Zuverlässigkeit und Sicherheit", so Baimos-Gründer und CEO Philipp Spangenberg. (vri)