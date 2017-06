Microsoft legt runderneuertes Skype vor

Wie einem Blogeintrag zu entnehmen ist, hat Mirosoft heute begonnen, Skype in einer aufgehübschten und verbesserten Version auszurollen. Zuerst wird die Smartphone-, dann die Desktop-Variante verfügbar gemacht. Wobei zunächst Android-Geräte "in den kommenden Wochen" adressiert werden und im Anschluss daran auch iPhones. Windows- und Mac-User müssen sich noch einige Monate gedulden, wie es heisst.Die neuen Features des vor allem als Video-Chat-Dienst bekannt gewordenen Skype kann man hier schon einmal einsehen . Bei 'Heise' kommentiert man, dass Skype nun "ein bisschen mehr wie Snapchat werden" soll. So gebe es nun auch bunte Sticker für Videos und Fotos, die die Konkurrenten schon längerbieten. Auch der verstärkte Fokus aufs Messaging sei wohl eine Reaktion auf den Erfolg von Snapchat, Instagram und den Facebook-Messenger.Neu ist die Bedienoberfläche in die drei Bereiche Find, Chat und Capture aufgeteilt, wobei die beiden ersten Bereiche eine globale Suchfunktion und den bekannten Chat liefern. Capture hingegen erlaubt, kurze Videos aufzunehmen und mit Stickern und Botschaften zu schmücken. Neu ist auch die Funktion Highlights. Sie erlaubt kleine Geschichten in Bewegtbildern und Fotos zu erzählen, ähnlich wie Stories von Snapchat und Instagram. Darauf lässt sich dann mit Emoticons reagieren, die auch im Chat zur Reaktion einladen.Laut dem Bericht zieht Skype mit diesen Novitäten und dem Fokus auf Chats mit der Konkurrenz gleich. Möglicherweise sei das aber zu spät, da der Markt von Facebook Messenger und WhatsApp dominiert wird und gerade junge Nutzer auf Snapchat setzen. (vri)