Tech-Leader protestieren gegen Trumps Klimaentscheid

Eine Reihe wichtiger Tech-Leader reihen sich ein in die Protestfront gegen Trumps Entscheid das Pariser Klima-Abkommen aufzukündigen. Ihre Twitter-Accounts liefen heiss. Unter den Protestlern: Googles CEO Sundar Pichai, Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Microsofts CEO Saya Nadella, Apple-Guru Tim Cook und Tesla-Boss Elon Musk. Letzterer gab sogar bekannt, dass er aus Trumps Beraterstab zurücktreten werde Gestern hatten einige Grosskonzerne einen offenen Brief an den US-Präsidenten gerichtet und im 'Wall Street Journal' und der 'New York Times'abdrucken lassen. Adobe, Apple, Facebook, Google, HPE, Intel, Microsoft, Salesforce und Schneider Electric befinden sich unter den Unterzeichnenden des Briefes. Darin schreiben sie, dass die Teilnahme am Abkommen der US-Wirtschaft nutze und fordern die Regierung auf, die Entwicklung von innovativer Technologie und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben.Amazon gab ebenfalls auf Twitter bekannt, dass man weiterhin das Klima-Abkommen unterstützen werde und daran glaube, dass saubere Energie in den USA Konkurrenzfähigkeit, Innovationskraft und mehr Arbeitsplätze bedeute. (ts)