Postauto will die autonome Shuttles auf neue Strecken bringen

Seit Juni 2016 fahren die autonomen Shuttle-Busse, an deren Entwicklung unter anderem die EPFL beteiligt war, durch Sion. Nun werden die Tests einem Bericht der 'Handelszeitung' zufolge ausgeweitet. "Als nächster Schritt ist eine Ausweitung der Shuttle-Strecke bis zum Bahnhof Sitten geplant", sagt Postauto-Chef Daniel Landolf der Wirtschaftszeitung.Das Unternehmen habe ein Gesuch eingereicht und hoffe im Herbst die Genehmigung der Behörden zu erhalten.Die Ausweitung der Strecke bis an den Bahnhof ermögliche eine Anbindung der autonomen Busse an den öffentlichen Verkehr.Ausserdem, so der Bericht weiter, sollen die autonomen Shuttles auch in Zürich zum Einsatz kommen. Man erwäge einen Versuch in einem Quartier in Zürich. Bevor es aber soweit kommt, muss noch an der Technik gefeilt werden. Etwa seien die Busse noch zu defensiv und würden, da sie anderen Fahrzeugen nicht ausweichen könnten, sehr häufig bremsen. Ausserdem könnten sie die Ampelfarben Rot, Grün und Orange noch nicht unterscheiden. (kjo)