Microsoft leistet sich 100-Millionen-Dollar Startup

Nachdem es in US-Medien bereits Gerüchte gab, ist es nun bestätigt: Microsoft kauft das Security-Startup Hexadite. Das Jungunternehmen mit Sitz in Boston und Forschungsteam in Israel bietet Sicherheitslösungen, die mithilfe von AI und Machine Learning gegen Angriffe schützen sollen. Microsoft teilt den Preis der Übernahme nicht mit. Quellen von 'Tech Crunch' zufolge lassen sich die Redmonder Hexadite 100 Millionen Dollar kosten.Die Technologie des 2014 gegründeten Unternehmens soll in das Microsoft-Security-Portfolio integriert werden."Unsere Vision ist es, eine neue Generation von Security-Produkten bereitstellen zu können, die es unseren Kunden ermöglichen, sich gegen die sich laufend verändernde Cyber-Bedrohungslandschaft zu schützen", so Terry Myerson, Chef der Windows und Devices Group. Die Hexadite-Standorte in Boston und Tel Aviv werden nach Abschluss der Übernahme aufgegeben und die Mitarbeitenden in die Windows and Devices Group integriert. Insbesondere sollen sie bei der Entwicklung von Security-Lösungen für Windows-10-Business-Kunden mitarbeiten. (kjo)