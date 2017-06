Schweiz legt 5G-Grundstein

Die Schweiz habe einen Grundstein gelegt, um den steigenden Frequenzbedarf im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie weiterhin zu decken, insbesondere im Hinblick auf die 5G-Einführung, so eine Mitteilung des Bundes. Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die entsprechende Schlussakte genehmigt. Das Dokument, mit dem zahlreiche Artikel, Anhänge und Resolutionen des Radioreglements der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) geändert werden, wurde bereits im November 2015 unterzeichnet. Die Revision betrifft verschiedene Dienstekategorien, darunter die mobile Breitbandkommunikation, die Flugüberwachung in der Zivilluftfahrt und die Anwendungen zur Erdbeobachtung. Die Schlussakte bilde zudem die Grundlage für eine Neubeurteilung des nationalen Frequenzzuweisungsplans (NaFZ), einem wichtigen Instrument für die Planung der Funkfrequenzen auf nationaler Ebene.Mehr als 3000 IT-Experten aus über 160 Ländern überprüften vor anderthalb Jahren in Genf das geltende internationaleAbkommen. Der Konferenz wohnten auch Vertreter von rund hundert privaten Unternehmen als Beobachter bei. Die rasante Geschwindigkeit des technischen Fortschritts mache es nötig, das Regelwerk erneut anzupassen, teilte die ITU damals mit. Der Direktor des ITU-Büros für das Funkwesen unterstrich, dass sich der Wettbewerb um die Funkfrequenzen wegen der Zunahme der mobilen Kommunikation weiter verstärkt habe. Grund sei die Ausweitung der mobilen Dienste, die neuen Anwendungen, die wachsende Nutzerzahl und die Explosion des Datenverkehrs, sagte François Rancy.Die Schweiz war an der Konferenz durch das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) vertreten. Geleitet wurde die Delegation von Philippe Horisberger, dem stellvertretenden Direktor. Bis Ende Juli läuft daneben in der Schweiz unter der Leitung des Bakom eine Konsultation zur Frequenz-Vergabe in der Schweiz. Gefragt sind die Meinungen der wichtigsten Akteure, etwa Mobilfunkanbieter, Systemhersteller, Verbände sowie Kantone. 2012 wurden letztmals Mobilfunkfrequenzen vergeben, damals im Rahmen einer Aktion. (kjo/sda)