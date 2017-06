Microsoft schräubelt an Windows 10 (und Edge)

Screenshot aus dem Microsoft-Blog.

Gestern Abend hat Microsoft eine Vorschau auf Neuerungen in Windows 10 für PCs und für mobile Geräte veröffentlicht. Viele Neuerungen soll es auch für den Browser Edge geben. Dieser hat Verbesserungen dringend nötig, denn er wird noch sehr wenig benutzt. So surfen nur rund fünf Prozent unserer Leserinnen und Leser mit Edge. Teilnehmer eines Windows-Testprogramms (Windows Insider Fast Ring) können den Build herunterladen.Eine Änderung betrifft das praktische "Notification Center", das nun besser aussieht, weil es Benachrichtigungen nach Apps (Twitter, Skype, ...) gliedert. In Edge kann man favorisierte Webseiten nun in die Taskbar kleben und man kann Texte in EPUB-Büchern highlighten und Anmerkungen hinzufügen.Die gemässMicrosoft wichtigsten Verbesserungen betreffen die Handschriften-Erkennung. So soll das Panel selbst merken, wenn man mit dem Stift von Hand schreibt, Wörter sollen automatisch erkannt werden und man soll mit Gesten Texte bearbeiten können. Ausserdem soll die Texterkennung verbessert werden, wenn man gleichzeitig in Simplified Chinese und Englisch schreibt. Und es gibt eine Funktion, die helfen soll, den Schreibstift wiederzufinden!Ganz viele Bugfixes und weitere kleinere, geplante Änderungen an Windows 10 hat Microsoft in einem sehr langen Blogeintrag zusammengefasst. (hc)