Störung bei 0800-Nummern

Wegen eines Teilausfalls waren heute am frühen Nachmittag die Businessnummern von Swisscom nicht erreichbar. Konkret konnten die 0800er-Nummern nicht angerufen werden. Darüber laufen in der Regel Hotlines von Unternehmen – dummerweise auch die von Swisscom selbst. Auch die 0900-Bezahl-Nummern waren nicht erreichbar. Grund für den Ausfall war laut Swisscom eine technische Störung.Näher wurde dies nicht erklärt.Von der Störung seien sämtliche Kunden betroffen gewesen, wie eine Sprecherin der Swisscom auf Anfrage der Nachrichtenagentur sagte. Der Unterbruch dauerte ihren Angaben zufolge von 12 Uhr bis kurz vor 15 Uhr.Die Systeme stünden weiterhin unter Beobachtung. Allenfalls könne es in Einzelfällen zu weiteren Störungen kommen. (sda/hjm)